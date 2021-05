Zvezdnik filmov Hitri in drzni z ženo pričakuje drugega otroka

Ludacris in Eudoxie, ki sta se poročila leta 2014, imata skupaj že 5-letno hčerko Cadence, 43-letni igralec pa ima iz prejšnjih zvez še dve hčerki, 6-letnoCai in 13-letnoKarmo.

Ludacris se z vlogo Teja vrača v akcijskem filmu z naslovom F9, ki bo hkrati tudi zadnji v sklopu filmske franšize Hitri in drzni (Fast & Furious). Filmska poslastica v kinematografe prihaja že na začetku poletja, 25. junija.

"Pogovarjam se s toliko ljudmi in vsi mi vedno rečejo: Fantje, kaj sploh še lahko storite?"je v nedavnem intervjuju spregovoril o filmu in o tem, kaj nam lahko še prinese novo nadaljevanje ene najbolj priljubljenih franšiz. "In tukaj je vaš odgovor: Lahko gremo v prekleto vesolje! Ne samo, da še naprej presenečamo vse oboževalce, ampak še naprej presenečamo sebe, zato sem tako navdušen kot vsi ostali. Zelo sem navdušen. Kadar kdo misli, da ne moremo doseči nemogočega, gremo in to storimo."