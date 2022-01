Zvezdnik filmov Jackass na snemanju zadnjega filma utrpel poškodbo možganov

"Spomnim se, da sem po poškodbi moral opraviti nekaj testov pri nevrokirurgu. Ta me je vprašal, ali imam težave z vzdrževanjem pozornosti. Odgovoril sem mu, da jim res imam in ga vprašal, zakaj sprašuje, on pa je dejal, da sem na testu dosegel 17 točk od 100. Obiskati sem moral tretmaje oziroma transkranialno magnetno stimulacijo, ki jo opravljajo z magneti, terapija pa traja pol ure. V dveh mesecih sem jih moral opraviti 10 do 12. To naj bi pomagalo tudi pri depresiji in izboljšanju mojih kognitivnih sposobnosti," je o zdravljenju razložil Knoxville.

"Težko se je bilo vrniti po takšni poškodbi. V tistem času sem skušal zmontirati film, a nisem bil sposoben pri miru sedeti," je povedal in dodal, da je najverjetneje njegov čas kaskaderstva za njim in priznal, da je po nesreči z bikom trpel za depresijo, kar se mu ni zgodilo še nikoli prej. "Moja glava ne bi prenesla še več udarcev. Postal sem res depresiven in preveč osredotočen na določene stvari. Prvič v življenju sem moral začeti jemati zdravila. Popolnoma me je obrnilo – to in pa opravljanje terapij. Tokratno okrevanje po poškodbi je bilo res težko, ampak sedaj sem v redu. Počutim se zdravega kot še nikoli," je še dodal. Pred kratkim je opisal tudi poškodbo penisa, ki jo je utrpel leta 2007 med izvajanjem točke na motorju. Dejal je, da je to bila najbolj boleča stvar, ki jo je kdaj doživel.