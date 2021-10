Zvezdnik filmov Prava nota stopil pred oltar

Igralec Adam Devine in njegovo dolgoletno dekle, Chloe Bridges, sta dahnila usodni 'da'! Novico je že potrdil igralčev predstavnik za medije, na družbenih omrežjih pa so jima čestitali mnogi zvezdniški prijatelji, ki so delili tudi fotografije z njune poročne zabave.

37-letni igralec Adam Devine, ki je najbolj znan po svoji vlogi v filmih Prava nota, je storil naslednji korak v svojem življenju. Zvezdnik se je poročil z dolgoletnim dekletom, igralko Chloe Bridges, s katero sta se zaročila oktobra leta 2019, po štirih letih zveze. icon-expand Adam Devine in Chloe Bridges FOTO: Profimedia Na družbenem omrežju Instagram jima je že čestital igralec Erik Griffin, ki je delil fotografijo, na kateri sta poleg njiju še njuna soigralca iz filma Deloholiki, Anders Holm in Blake Anderson, ob fotografiji pa pripisal: "Devine ni več na trgu! Krasna poroka!" V objavi je mladoporočencema čestital tudi komik Adam Ray, ki je s svojimi sledilci delil fotografije s poročnega slavja, vključno s tisto, na kateri sta Chloe in Adam v bazenu, igralka pa ponosno razkazuje svoj prstan. "Sama ljubezen in smeh. Čestitke, Chloe in Adam," je zapisal Ray. Zvezdnica serije Ljubke lažnivke je pred nekaj dnevi s svojimi sledilci na družbenem omrežju Instagram delila nekaj fotografij, na katerih nosi poročne obleke. "Sva nora, da se skušava poročiti v času pandemije? Najverjetneje, saj je šlo veliko stvari narobe, vključno s tem, da sva oba zbolela za covidom. Vseeno sva se podala v to in sedaj je poroka tik pred vrati. Kot kaže, nama bo uspelo," je ob fotografijah zapisala Chloe.