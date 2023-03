Zvezdnik filmov Sam doma skrival prihod drugega otroka

Macaulay Culkin in njegova zaročenka Brenda Song sta konec lanskega leta drugič okusila čare starševstva. A igralca sta se odločila, da bosta tako kot pri prvem sinu Dakoti tudi tokrat novico o novem družinskem članu za nekaj časa zadržala zase. "Presrečna sva, da sva drugič postala starša," sta zdaj povedala v kratki izjavi za medije in s tem potrdila, da se jima je rodil še en sin. Po poročanju portala Us Weelly sta zaljubljenca sina poimenovala Carson , rodil pa se je nekaj dni pred božičem.

Zvezdnik filmov Sam doma in televizijska igralka skrbita, da svojo zasebnost držita zase. V intervjujih redko spregovorita drug o drugem ali o svoji družini. Lani februarja je sicer 34-letnica spregovorila o materinstvu. "Nikoli si nisem mislila, da bi svojo kariero zaradi materinstva lahko postavila na stranski tir," je povedala za E!News in dodala, da ji je sin spremenil pogled na življenje. "Če bi morala zaradi njega prenehati s kariero, bi to brez težav storila. On je najpomembnejši in želim biti najboljša mama," je še dejala igralka.