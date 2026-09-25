Zvezdnik filmov Spider-Man po desetih letih tudi uradno ločen

Tobey Maguire in Jennifer Meyer tudi na uradnih dokumentih nista več poročena. Po skoraj desetletju sta tako dosegla pomemben mejnik pri zaključku svoje zveze, saj sta s 15. septembrom sporazumno podpisala prekinitev nekdanje zaveze k skupnemu življenju.

Tobey Maguire in Jennifer Meyer, ko sta bila še srečen par. FOTO: AP

Po informacijah, ki so jih pridobili tuji mediji, sta se nekdanja zakonca odločila za uporabo zasebnega sodnika, ki bo deloval kot mediator v vseh preostalih finančnih in premoženjskih vprašanjih, ki jih še nista uspela rešiti. Tako igralec kot tudi priznana oblikovalka nakita si želita, da se dolgotrajen proces zaključi diskretno in brez nadaljnjega javnega izpostavljanja podrobnosti iz njunega zasebnega življenja.

Zvezdnik filmov Spider-Man se je s svojo nekdanjo soprogo razšel že leta 2016. Njuno razmerje velja za enega bolj zglednih v Hollywoodu, saj sta ves čas poudarjala, da njuna razveza ne sme vplivati na srečo njunih otrok. V svoji prvi skupni izjavi sta zapisala: "Kot predana starša ostaja najina prioriteta skupna vzgoja najinih otrok s trajno ljubeznijo, spoštovanjem in prijateljstvom." Tobey in Jennifer sta v devetletnem zakonu namreč postala starša hčerke Ruby in sina Otisa.