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Tuja scena

Zvezdnik filmov Spider-Man po desetih letih tudi uradno ločen

Los Angeles, 25. 09. 2026 21.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Tobey Maguire med igro pokra

Igralec Tobey Maguire in oblikovalka Jennifer Meyer sta po dolgih letih od razhoda tudi uradno ločena. Zvezdnik filmov Spider-Man in njegova nekdanja soproga sta prek posredovanja zasebnega sodnika dosegla ključne dogovore o dokončni ureditvi svojega razmerja. Nekdanja zaljubljenca sta se razšla že leta 2016, v devet let dolgem zakonu pa sta dobila dva otroka.

Tobey Maguire in Jennifer Meyer tudi na uradnih dokumentih nista več poročena. Po skoraj desetletju sta tako dosegla pomemben mejnik pri zaključku svoje zveze, saj sta s 15. septembrom sporazumno podpisala prekinitev nekdanje zaveze k skupnemu življenju.

Tobey Maguire in Jennifer Meyer, ko sta bila še srečen par.
Tobey Maguire in Jennifer Meyer, ko sta bila še srečen par.
FOTO: AP

Po informacijah, ki so jih pridobili tuji mediji, sta se nekdanja zakonca odločila za uporabo zasebnega sodnika, ki bo deloval kot mediator v vseh preostalih finančnih in premoženjskih vprašanjih, ki jih še nista uspela rešiti. Tako igralec kot tudi priznana oblikovalka nakita si želita, da se dolgotrajen proces zaključi diskretno in brez nadaljnjega javnega izpostavljanja podrobnosti iz njunega zasebnega življenja.

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Zvezdnik filmov Spider-Man se je s svojo nekdanjo soprogo razšel že leta 2016. Njuno razmerje velja za enega bolj zglednih v Hollywoodu, saj sta ves čas poudarjala, da njuna razveza ne sme vplivati na srečo njunih otrok. V svoji prvi skupni izjavi sta zapisala: "Kot predana starša ostaja najina prioriteta skupna vzgoja najinih otrok s trajno ljubeznijo, spoštovanjem in prijateljstvom." Tobey in Jennifer sta v devetletnem zakonu namreč postala starša hčerke Ruby in sina Otisa.

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51-letnik je v preteklih letih v javnosti zbujal pozornost predvsem zaradi svojih zvez z bistveno mlajšimi izbrankami. Po končani zvezi s 17 let mlajšo manekenko Tatiano Dieteman so ga mediji začeli povezovati s številnimi mladimi obrazi iz sveta mode, a kdo je trenutno njegova izbranka, ni jasno. Na drugi strani je Meyerjeva pred leti začela razmerje z glasbenim direktorjem Geoffreyjem Ogunlesijem, s katerim se je leta 2024 zaročila in junija istega leta pozdravila svojo tretjo hčerko.

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Tobey Maguire Jennifer Meyer ločitev Spider-Man zasebni sodnik

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