Zvezdnik gospela Kirk Franklin se je opravičil sinu

Kirk Franklin , znani pisec pesmi in zborovodja, ki je znan tudi po tem, da je vodil pevsko tekmovanje Sunday Best , je po prepiru s sinom tudi sam na družbenem omrežju Twitter objavil videoposnetek, v katerem se je sinu opravičil.

"Mnogi veste, da imam starejšega sina Kerriona Franklina, ki bo maja dopolnil 33 let. Že vrsto let imava težavne družinske odnose," je dejal 51-letni glasbenik. Pevec je dodal, da je celotna družina poiskala pomoč in obiskala svetovalca, da bi rešili to 'občutljivo družinsko zadevo'.