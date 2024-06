Zvezdnik Gospodarja prstanov med predstavo padel z odra in bil hospitaliziran

OGLAS

Ian McKellen je bil po padcu z odrskih desk v gledališču v centru Londona hospitaliziran, poročajo tuji mediji. Zvezdnik Gospodarja prstanov se je spotaknil med uprizoritvijo Shakespearjeve drame, kjer so v tistem trenutku uprizarjali boj, nato pa izgubil ravnotežje in padel z odra. Tiskovni predstavnik gledališča je pozneje sporočil, da se 85-letnik počuti dobro in bo popolnoma okreval.

Ian McKellen je med predstavo padel z odra in se poškodval. FOTO: Profimedia icon-expand

Igralec naj bi se na oder vrnil že čez teden dni, kjer bo znova zaigral v tej igri, občinstvo pa so po njegovem padcu odstranili iz dvorane in odpovedali večerno predstavo. Ker je zvezdnik jokal od bolečine in kričal, mu je na pomoč najprej prihitelo osebje gledališča, v bolnišnici pa so opravili vsa potrebna slikanja.