Zvezdnik Gospodarja prstanov se po padcu veseli vrnitve na odrske deske

Igralec Ian McKellen, ki je najbolj znan po vlogi Gandalfa v franšizi Gospodar prstanov, je pred kratkim med nastopom v enem od gledališč v Londonu grdo padel z odra, očividci pa so pozneje dejali, da je zvezdnik jokal in kričal od bolečine. 85-letnika so hospitalizirali, sedaj pa je na družbenem omrežju sporočil, da se počuti dobro in se že veseli vrnitve.

Ian McKellen se že veseli vrnitve v službo in pričakuje, da bo po padcu z odra popolnoma okreval. 85-letni zvezdnik Gospodarja prstanov, ki je jokal in kričal od bolečine, je pred padcem nastopal v prizoru boja v Shakespearovi drami, nato pa se je nenadoma spotaknil in izgubil ravnotežje. Igralca so z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico, od koder se je oglasil na družbenem omrežju, se zahvalil oboževalcem in zdravstvenemu osebju in dodal, da se že veseli vrnitve na odrske deske.

"Vsem bi se rad zahvalil za podporo in prijazna sporočila. Od nesreče med nastopom v predstavi Player Kings so diagnosticirali moje poškodbe, zdravili pa so jih strokovnjaki, specialisti in medicinske sestre, ki sem jim zelo hvaležen. Zagotovili so mi, da bom hitro in popolnoma okreval, veselim pa se vrnitve na delo," je zapisal na družbenem omrežju X. Nadaljnjih podrobnosti o poškodbah ni razkril, njegov tiskovni predstavnik pa je že po padcu dejal, da zvezdnika na odru znova pričakujejo čez teden dni. Po njegovem padcu so nadaljevanje predstave odpovedali, obiskovalcem pa so obljubili, da jim bodo vrnili sredstva za vstopnice.