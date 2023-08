Zvezdnik Hannah Montana aretiran zaradi opitosti v javnosti in kraje

Nekdanji Disneyjev zvezdnik Mitchel Musso je bil v soboto zvečer v Rockwallu v Teksasu aretiran zaradi javnega opijanja in kraje, po tem ko so ga po poročanju TMZ-ja opazili, da se v bližnjem hotelu "obnaša napadalno". Policija je za Fox News povedala, da je Musso odšel v trgovino v hotelu, "izbral vrečko čipsa in ga začel jesti". Ko je hotelsko osebje zahtevalo plačilo za prigrizek, je nekdanji otroški zvezdnik "postal verbalno žaljiv" in po besedah policistov odvihral stran.

Policija je Mussa našla pred hotelom in ga odpeljala v pripor, potem ko je razkrila njegovo ime in odkrila, da ima številne neporavnane prometne naloge. Po poročanju Page Six je igralec med drugim obtožen opitosti v javnosti in kraje pod 100 dolarjev (93 evrov). 32-letnik je noč preživel za zapahi, v nedeljo zjutraj pa so ga izpustili po plačilu varščine v višini 1000 dolarjev (925 evrov).

Mussova najbolj odmevna vloga je bila v seriji Hannah Montana, kjer je igral Oliverja Okena, najboljšega prijatelja glavne zvezde serije Miley Stewart, ki jo je upodobila Miley Cyrus. Po letu 2011, ko se je serija končala, ni imel vidnejših vlog.