Zvezdnik Harryja Potterja postal očka: hčerki nadel posebno ime

Pod komentarji so se nemudoma zglasili prijatelji, znanci in oboževalci para. "Čestitam, Rupert! Tako lepa je, tako kot njena starejša sestra. Njena mama in ti sta čudovita starša." Bilo pa je tudi veliko šal o Harryju Potterju, komentatorji so namreč slavili rojstvo še enega Gryffindorja in naslednika izmišljene družine Weasley.

Igralca sta začela hoditi leta 2011. "To je zelo naravna stvar - sva le najboljša prijatelja," je 36-letnik povedal pred časom za Glamour in dodal: "Sva nekako isti osebi, razmišljava na enak način. To je vedno pomagalo - zato je trajalo. Težko je natančno določiti, kaj je, vendar deluje in je odlično."