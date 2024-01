Zvezdnik Igre prestolov na odvajanju izvedel za diagnozo ADHD

OGLAS

Kit Harington je zaslovel z vlogo v seriji Igra prestolov, a slava ga je potegnila v svoje brezno in imel je težave s prekomerno uporabo alkohola. A ne le to, poleg socialne anksioznosti in ostalih težav z duševnim zdravjem so mu prav v času rehabilitacijskega programa oziroma na zdravljenju leta 2019 diagnosticirali motnjo pomanjkanja pozornosti in hiperaktivnosti, znano kot ADHD.

Kit Harington je razkril, da so mu na zdravljenju od alkohola diagnosticirali ADHD. FOTO: Profimedia icon-expand

"Bil sem ob pravem času na pravem mestu. Od tam mi je uspelo ustvariti novo življenje," je po izkušnji prepričan zvezdnik. Kot je povedal v podcastu The Hidden 20%, se je ob novici o diagnozi zavedel, da je njegovo življenje odvisno od njega samega. "V rehabilitacijsko sobo sem vstopil pijan, se tam streznil in si rekel: ljudje v krogu, ne, hvala. Zato sem to precej hitro opustil in se s tem želel spoprijeti sam, a niti po štirih letih mi ni uspelo," je priznal voditelju Benu Bransonu.

Njegova bolezen mu sicer dela preglavice tako v zasebnem kot tudi igralskem življenju. "Moja glava se hoče osredotočiti na več stvari naenkrat. Zelo sem nemiren," je razložil in dodal, da se tudi z otrokom težko igra samo eno igro. Po rehabilitaciji in diagnozi ADHD se je njegovo stanje izboljšalo, obenem pa ima tudi nove, bolj zdrave načine obvladovanja. "Z ženo sva odkrila način. Ko zazna, da z mano nekaj ni v redu, da nisem zbran, mi reče, naj se oprham z mrzlo vodo. To mi zelo pomaga, kot bi me 'resetiralo'," je povedal.