Zvezdnik Igre prestolov sporočil, da pričakuje drugega otroka

36-letni igralec je pred kratkim nastopil v pogovorni oddaji Jimmyja Fallona, kjer je med pogovorom o dveletnem sinu razkril, da bo ta kmalu doživel življenjsko spremembo, saj bo dobil bratca ali sestrico. "Na smrt me je strah. Ko pričakuješ prvega otroka, se ti zdi, da si 9 mesecev, kot bi hodil skozi oblake in plesal med polji marjetic – vsaj za moškega," je povedal zvezdnik in dodal, da je drugič popolnoma drugače, saj se prej začneš zavedati realnosti in človek hitro začne razmišljati bolj praktično.

Ko ga je voditelj vprašal, kaj sin misli o tem, da se bo družina povečala, je igralec odgovoril, da se dvoletnik še ne zaveda, kaj natančno sprememba prinaša. "Skušava ga pripraviti na to. Pokaževa na Rose in njen trebušček in mu poveva, da ima mamica tam dojenčka, on pa pokaže na svoj trebušček in reče, da ima tudi on dojenčka," je pripovedoval Harington.