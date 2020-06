Zvezdnik Instagrama aretiran zaradi spletnih prevar v vrednosti 380 milijonov evrov

Hushpuppija so aretirali po tem, ko so ponoči vdrli v njegovo stanovanje.

Raymond Abbas je nigerijski vplivnež, ki je svoje sledilce navduševal naInstagramu, poznan pa je kot Hushpuppi. 38-letnika so nedavno aretirali, ko sta FBI in Interpol končno prišla do zaključka preiskavi, ki je pokazala, da je vpleten v spletne prevare. Specialna ekipa je sredi noči, ko je Hushpuppi spal, vdrla v vplivneževo stanovanje v Dubaju in v njem našla več milijonov evrov gotovine. Med racijo so našli elektronska sporočila več kot dveh milijonov žrtev, ki so vplivnežu nasedle.

"Aretirani je ciljal na ljudi, ki so bili v drugih državah, daleč od njega, preko ponarejenih spletnih strani za znane blagovne znamke ali banke in je z nakazili svojih sledilcev počasi obogatel," je povedal inšpektor Jamal al-Jalaf,ki je sodeloval pri aretaciji.