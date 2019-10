Zvezdnik išče ljubezen s pomočjo aplikacije

Ameriški zvezdnik Ben Affleck je bil v razmerju z zelo znanimi dekleti, kot so Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez in Jennifer Garner, s to je bil poročen 13 let, imela sta razburkano razmerje, v katerem se je Ben boril z odvisnostjo, poleg tega so ga mamila druga dekleta.

Tako sta se leta 2015 razšla, dokončno pa ločila čez tri leta. V tem času je spoznal producentko Lindsay Shookus, in videti je bilo, da je zvezdnik končno našel svoj mir. A znova je počilo – zvezdnik je znova padel v objem alkohola, in nekdanja soproga ga je odpeljala na zdravljenje.