Zvezdnik iz Prijateljev znova našel ljubezen

Ameriški igralec Matthew Perry je očitno znova zaljubljen, to je prvo omenjeno dekle po letu 2012, potem, ko je šel narazen z igralko Lizzy Caplan . Us Weekly tako piše, da je znova našel srečo v ljubezni z 22 let mlajšo menedžerko talentov Molly Hurwitz .

Molly je prijateljem zaupala, da ji ne gre za slavo, ker hodi s slavnim igralcem, ampak raje uživa v zasebni pozornosti, ki jo dobi od zvezdnika stran od kamer. Dekle je tudi pred zvezdnikom iz Prijateljev hodilo z moškimi, ki so iz sveta zabave, med njimi je bil tudi igralec in komik B.J. Novak. Perryja pa so povezovali tudi z Elizabeth Reaser, Meg Ryan, Rachel Dunn in Lauren Graham, nekateri so ga povezovali celo s soigralko Jennifer Aniston.