Zvezdnik iz Seksa v mestu zaročen

"Ljubi me, ko sem dober in ko nisem," je za revijo povedal igralec. "Vedno je na moji strani in vedno mi je v oporo. Zame ustvarja prostor, v katerem rastem, sem boljši človek, ker jo poznam, zato jebil njen "da" absolutni blagoslov mojega življenja."

48-letni Lewis je postavil vprašanje ravno v času, ko je zahajalo sonce, medtem ko sta gledala ocean: "Da Liz ne bi ničesar posumila, sem s prijatelji in družino, ki so bili z nami na počitnicah, organiziral sprehod na plaži v Point Dume, Malibuju. Liz sem prepričal, da je splezala na klif tik pred sončnim zahodom, jaz pa sem pohitel z druge strani in jo pričakal na vrhu, nato sem pokleknil in jo vprašal za roko."

"Nikakor nisem pričakovala česa takšnega, bila sem tako zelo ganjena," pa je reviji zaupala njegova zaročenka. Zaljubljenca, ki sta se odločila za jesensko poroko, sta se spoznala pred štirimi leti na neki zabavi v Miamiju.