Zvezdnik Jason Momoa po ločitvi tudi brez doma: Živim na ulici

Igralec Jason Momoa je razkril, da po ločitvi od zvezdnice Lise Bonet nima niti doma, da živi na cesti. Zakon, ki je trajal šest let, njuna skupna pot pa kar 16 let, sta uradno končala v začetku tedna, razšla sta se sicer že pred dvema letoma. Igralec je razkril, zakaj trenutno prebiva na ulici.

Ameriški igralec Jason Momoa je presenetil z izjavo, da živi na cesti. "Trenutno nimam niti doma," je dejal 44-letnik. Nato je pojasnil, da se ukvarja s snemanjem nove dokumentarne serije On the Roam, ki bo spremljala njegova srečanja z glasbeniki, športniki in rokodelci, s katerimi bo prišel v stik med svojim potovanjem po ZDA. "Vedno se znajdem na čudnih mestih," je razkril Jason in dodal, da so njegovi oboževalci šokirani, ko vidijo, da se pojavlja v majhnih mestecih. "To se dogaja ves čas. Sprašujejo se: 'Kaj za vraga počneš v našem domačem kraju?'"

Jason Momoa med snemanjem On the roam FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnik je nadaljeval: "Meni pa je všeč spoznavati običajne ljudi. Hkrati seveda snemam, delam in jim to tudi pokažem. O tem sem dolgo premišljeval in začelo me je zanimati," je še razkril Momoa. Rezultat njegovega popotovanja bo na voljo javnosti za ogled že konec meseca. S tem pa se njegov nomadski način življenja še ne končuje. 44-letnik bo nato odpotoval na Novo Zelandijo, kjer ga čaka nov projekt.

Jason Momoa FOTO: Profimedia icon-expand