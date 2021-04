Zvezdnik Jutranje ptice in novinarka Diletta Leotta delila romantične fotografije

Can Jaman je srečno zaljubljen in tega ne skriva.

Can Jaman, ki smo ga pri nas spoznali zaradi vloge v seriji Ko zadiši ljubezen (Dolunay)na POP TV, se že več mesecev mudi v Italiji, kjer se pripravlja na snemanje nove različice priljubljene italijanske serije Sandokan.Zvezdnik je v času bivanja pri naših sosedih našel tudi ljubezen, in sicer je njegovo srce ogrela priljubljena italijanska novinarka in voditeljica Diletta Leotta, s katero se je februarja celo že zaročil. Zaljubljenca pa sta pretekle velikonočne praznike preživela skupaj. Dileta je na Instagramu, kjer ima 7,7 milijona sledilcev, delila njuno fotografijo, na kateri pozirata, obkrožena s čokoladnimi dobrotami, med njima pa je ogromno čokoladno jajce, na katerem piše: "Vesele velikonočne praznike, Diletta in Can."

29-letna italijanska zvezdnica pa je fotografijo pospremila z besedami:"Ljubitelja čokolade."