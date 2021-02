Zvezdnik Jutranje ptice zaročen z italijansko novinarko Diletto Leotta

Italijanska novinarka in voditeljica Diletta Leotta je postavnemu turškemu igralcu Canu Yamanu, zvezdniku uspešnice Jutranja ptica, dodobra zmešala glavo. 31-letnik je svojo drago po enem mesecu že zaprosil za roko.

icon-expand Oblegani turški igralec Can Yaman je zaročen. FOTO: Profimedia

Can Yaman inDiletta Leotta sta uradno v razmerju komaj dober mesec, a novica o njuni zaroki je kot vihar zaokrožila po družbenih omrežjih. V javnost je namreč prišel posnetek letala, ki je za seboj vleklo napis z usodnim vprašanjem: "Diletta, se boš poročila z mano? Ljubim te, Can." Po poročanju tujih medijev je Diletta v zaroko privolila, zaljubljenca pa se za zdaj še nista oglasila.

Novica o njuni zvezi se je v javnosti prvič pojavila 14. januarja, ko je italijanska revija China naslovnici objavila njune romantične fotografije, na katerih si zaljubljenca izkazujeta naklonjenost. Po dveh tednih molka je zvezdnik uspešniceJutranja ptica na Instagramu 2. februarja objavil foto utrinek, ki je nastal na strelišču na prostem. Pod njuno prvo skupno fotografijo, na kateri nosita zaščitne slušalke in očala, je zraven zapisal: "Nevaren par".

Parček je pred dnevi na družbenih omrežij obeležil tudi praznik zaljubljencev. Na valentinovo sta namreč objavila skupno fotografijo, ki je bila posneta ob sončnem zahodu na Amalfijski obali. In prav tam, natančneje v restavraciji Torre Normanna, je po poročanju turških medijev Can svojo drago tudi zaprosil za roko. Bodoča ženin in nevesta naj bi poročni obred načrtovala na Siciliji.

Mediji med drugim navajajo še, da je Can zaročni prstan izbral v draguljarski hiši Tiffany & Co. Paparaci so ga pred dnevi v objektiv ujeli z zaročenkino mamo, saj naj bi mu prav ta pomagala pri izbiri pravega prstana.

Can je nedavno za turško revijoHello na vprašaje, ali že razmišlja o tem, da bi si ustvaril družino, odgovoril: "To trenutno ni v moji bližnji prihodnosti. Nikoli nisem razmišljal v smislu, da sem že toliko star, da bi se lahko poročil. Nobene ni, s katero bi razmišljal o tem. Ampak že jutri lahko spoznam osebo, v katero se lahko tako močno zaljubim, da se želim poročiti z njo. Ne vem, kaj mi bo prineslo življenje."No, kot kaže, mu je Dilleta dobro prestregla pot, saj se je izkazala za tisto pravo.

