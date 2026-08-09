Zvezdnik Kremenčkovih na novi fotografiji skoraj neprepoznaven

David DeLuise je na družbenem omrežju delil sebek z Johnom Goodmanom, zvezdnikom filmov Kremenčkovi, Veliki Lebowski in serije Roseanne, in tako presenetil številne oboževalce. "Bil je moje otroštvo! Legenda! Res mi je všeč, ko lahko govorim o tem. Če veste, kaj mislim," je ob fotografiji, ki je nastala v trgovini, pripisal DeLuise, nad njo pa so bili navdušeni tudi njegovi sledilci.

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Ti so komentirali, da 74-letni zvezdnik izgleda dobro in ga hvalili kot enega najboljših igralcev 80. in 90. let, ki je slovel po očetovskih vlogah. "Zelo mi je bil všeč v seriji Roseanne in prav tako v filmu Kremenčkovi kot Fred Kremenček," je zapisal nekdo, drugi pa izpostavil: "Ni lepšega, kot odraščati in ga povezovati s Pošastmi iz omare ter nato odrasti in ga gledati v Velikem Lebowskem." Tretji je iskreno priznal: "Ne maram staranja, saj to pomeni, da se hkrati z mano starajo tudi moji najljubši igralci."