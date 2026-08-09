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Tuja scena

Zvezdnik Kremenčkovih na novi fotografiji skoraj neprepoznaven

Los Angeles, 09. 08. 2026 10.29 pred enim dnevom 1 min branja 8

Avtor:
K.Z.
John Goodman

Igralec David DeLuise je na družbenem omrežju delil fotografijo, na kateri pozira v družbi Johna Goodmana, ki ga številni poznajo po vlogi Freda Kremenčka. Mnogi sledilci so med komentarji zapisali, da so morali kar dvakrat pogledati, da so prepoznali 74-letnega zvezdnika, ki je v minulih letih shujšal za 90 kilogramov, sedaj pa je videti še vitkejši.

David DeLuise je na družbenem omrežju delil sebek z Johnom Goodmanom, zvezdnikom filmov Kremenčkovi, Veliki Lebowski in serije Roseanne, in tako presenetil številne oboževalce. "Bil je moje otroštvo! Legenda! Res mi je všeč, ko lahko govorim o tem. Če veste, kaj mislim," je ob fotografiji, ki je nastala v trgovini, pripisal DeLuise, nad njo pa so bili navdušeni tudi njegovi sledilci.

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Ti so komentirali, da 74-letni zvezdnik izgleda dobro in ga hvalili kot enega najboljših igralcev 80. in 90. let, ki je slovel po očetovskih vlogah. "Zelo mi je bil všeč v seriji Roseanne in prav tako v filmu Kremenčkovi kot Fred Kremenček," je zapisal nekdo, drugi pa izpostavil: "Ni lepšega, kot odraščati in ga povezovati s Pošastmi iz omare ter nato odrasti in ga gledati v Velikem Lebowskem." Tretji je iskreno priznal: "Ne maram staranja, saj to pomeni, da se hkrati z mano starajo tudi moji najljubši igralci."

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Goodman na fotografiji deluje še vitkejši kot na tistih, ki so se nazadnje pojavile v javnosti. Zvezdnik se že od leta 2007 trudi izgubiti odvečne kilograme, o čemer je tudi večkrat spregovoril in razkril, da je zaradi tega spremenil način življenja in shujšal za več kot 90 kilogramov.

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KOMENTARJI8

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JAZsemTI
09. 08. 2026 20.05
Tak “normalen” ne bi dobil vloge Freda😏
Odgovori
0 0
bandit1
09. 08. 2026 16.08
Fred to je bodočnost mobilnosti ne pa EV in bencin in dizel. To dobro si nam pokazal pred 40 leti.
Odgovori
0 0
LinaAnil
09. 08. 2026 15.33
Postaran, neurejen, Ozempic obraz.
Odgovori
+3
4 1
JAZsemTI
09. 08. 2026 14.20
To ni več Walter🤔
Odgovori
+1
2 1
tron3
09. 08. 2026 13.51
Jasno, če ju ni več!! Gitmo exspress dela čudeže!!!
Odgovori
+1
2 1
presnet
09. 08. 2026 12.09
Neprepoznaven, kar je v redu, če želi mir. Najbolj znan je iz nadaljevanke Roseanne.
Odgovori
+6
6 0
SpamEx
09. 08. 2026 16.51
in Big Lebowski
Odgovori
+1
1 0
nelevnedesen
09. 08. 2026 12.03
Ozempic
Odgovori
-2
2 4
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