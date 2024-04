Zvezdnik Kremenčkovih shujšan in neprepoznaven

OGLAS

Igralca Johna Goodmana so na letališču v New Yorku nedavno ujeli fotografi, 71-letni zvezdnik pa je presenetil s svojim neprepoznavnim videzom. Odkar se je odločil shujšati, je izgubil okoli 90 kilogramov, že leta 2007 pa je razkril, da je prešel na sredozemsko prehrano. Njegovi obroki so sestavljeni predvsem iz rib, oljčnega olja, zelenjave, oreščkov in sadja. Poleg tega šest dni na teden telovadi in poskrbi, da vsak dan naredi od 10.000 do 12.000 korakov. Opustil je tudi alkohol.

Johna Goodmana so v ženini družbi ujeli na letališču v New Yorku. FOTO: Profimedia icon-expand

"Prej sem si vzel trimesečni premor, shujšal za 27 ali 30 kilogramov, potem sem se nagradil s šestimi pločevinkami piva ali kaj podobnega in se preprosto vrnil k starim navadam. Tokrat sem želel to storiti počasi, z gibanjem in vadbo. Prihajam v leta, ko si ne morem več privoščiti sedeti pri miru. In to mi daje energijo za delo, saj je delo zelo naporno," je nekoč povedal za ameriške medije.

John Goodman je bil znan tudi po svojih kilogramih. FOTO: AP icon-expand