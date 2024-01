Zvezdnik kultne serije vpleten v pretep z motoristično tolpo

Na posnetku je moč videti, kako igralec iz sedaj še neznanega razloga z roko zamahne proti enemu od njih in s tem zaneti množični prepir in fizični obračun. Potem ko je udaril neznanega motorista, je Ziering osebo s čelado zbil na tla. Drugi motoristi so nato začeli napadati igralca in se nad njim znesli s pestmi.

Očividci so na znamenitem hollywoodskem bulvarju ujeli trenutek, ko Ziering skušal pobegniti čez prometno cesto na drugo stran ulice, medtem ko so ga motoristi še vedno skušali ujeti in fizično obračunati z njim. Zdi se, da je igralec na koncu le uspel pobegniti besnim motoristom.