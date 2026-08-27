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Zvezdnik Lakersev razkril, da se je v začetku julija poročil

Los Angeles, 27. 08. 2026 18.39 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
kevon looney

V začetku julija se je do oltarja sprehodil zvezdnik ekipe Los Angeles Lakers Kevon Looney. A košarkar, ki se je z ekipo na povabilo soigralca Luke Dončića nedavno mudil v Sloveniji, je novico uspel skrivati vse do pred nekaj dnevi. Z ženo Mariah Simone, zdaj Looney, sta na družbenih omrežjih delila poročne fotografije in s tem razkrila, da sta postala mož in žena.

11. julija 2026 je bil za Kevona Looneyja in njegovo drago Mariah Simone prav poseben dan. Zvezdnik ekipe Los Angeles Lakers je svojo ljubezen popeljal do oltarja in ji obljubil večno zvestobo. A novico o tem, da sta postala mož in žena, sta novopečena zakonca vse do nedavnega uspešno skrivala pred javnostjo.

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30-letnik, ki se je pretekli vikend s soigralci na povabilo našega Luke Dončića mudil v Sloveniji, ni medijem niti z besedo namignil, da je nedavno dahnil usodni da. Pred dnevi pa sta zakonca na Instagramu delila nekaj poročnih fotografij in posnetkov, med katerimi je tudi eden, ki v opisu razkriva datum poroke. "En nepozaben dan. En neverjeten začetek," sta zakonca komentirala svoj poročni dan.

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Košarkar in njegova žena sta se očitno odločila, da si želita intimno slovesnost, zato več podrobnosti o poroki ni znanih, prav tako ni jasno, kateri Kevonovi soigralci iz mesta angelov so bili na slavju. Kevon in Simone, ki sta po poroki dala tudi kratek intervju za enega od ameriških medijev, sta se sicer spoznala na fakulteti. Njun odnos se je razvil iz prijateljstva, zvezdnik pa je priznal, da je že zelo zgodaj po njunem prvem srečanju vedel, da bo Mariah postala njegova žena. Zaljubljenca sta se februarja 2025 zaročila na plaži v San Diegu, julija letos pa poročila.

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