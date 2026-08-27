Zvezdnik Lakersev razkril, da se je v začetku julija poročil

11. julija 2026 je bil za Kevona Looneyja in njegovo drago Mariah Simone prav poseben dan. Zvezdnik ekipe Los Angeles Lakers je svojo ljubezen popeljal do oltarja in ji obljubil večno zvestobo. A novico o tem, da sta postala mož in žena, sta novopečena zakonca vse do nedavnega uspešno skrivala pred javnostjo.

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30-letnik, ki se je pretekli vikend s soigralci na povabilo našega Luke Dončića mudil v Sloveniji, ni medijem niti z besedo namignil, da je nedavno dahnil usodni da. Pred dnevi pa sta zakonca na Instagramu delila nekaj poročnih fotografij in posnetkov, med katerimi je tudi eden, ki v opisu razkriva datum poroke. "En nepozaben dan. En neverjeten začetek," sta zakonca komentirala svoj poročni dan.

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