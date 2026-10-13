Zvezdnik le nekaj tednov po ločitvi nekdanjo ženo poročil z novim partnerjem

Kot pravi znana ljudska čenča: "Ko te prebolim, lahko tudi plešem na tvoji poroki." No, zvezdnik franšize Spider-Man Tobey Maguire sicer ni plesal (morda tudi), je pa svojo nekdanjo ženo Jennifer Meyer poročil. Nekdanja zakonca sta dokazala, da so dobri odnosi mogoči tudi, ko zašelestijo ločitveni papirji. Maguire je bil namreč tisti, ki je vodil poročni obred, na katerem se je 48-letna Jennifer poročila s 34-letnim Geoffom Ogunlesijem. Slovesnost je potekala v razkošnem letovišču na Havajih.

Tobey Maguire med obredom. FOTO: Profimedia

Po poročanju ameriških medijev sta si mladoporočenca izmenjala zaobljube pred Maguireom. Na poroki sta bila tudi njuna otroka – hčerka Ruby in sin Otis.

Tobey Maguire in nekdanja žena z novim soprogom. FOTO: TikTok

Med svati so bili tudi znani obrazi. Med njimi Rachel Zoe in Courteney Cox, pa Leonardo DiCaprio s partnerko Vittorio Ceretti ter Jeff Bezos z ženo Lauren Sánchez Bezos. Jennifer Meyer je sicer priznana oblikovalka nakita, ki je ustanovila lastno blagovno znamko Jennifer Meyer Jewelry, njene kreacije pa so priljubljene še posebej med zvezdniki. Njen novi soprog Geoff Ogunlesi je sin nigerijskega milijarderja, odvetnika in investicijskega bankirja Adebaya Ogunlesija, sam pa deluje v glasbeni in zabavni industriji. Je ustanovitelj in direktor podjetja The Ogunlesi Group, ki skrbi za vodenje karier glasbenikov in drugih ustvarjalcev. Med njegovimi varovanci so tudi Young Thug, Charlieonnafriday in Myles Frost, poroča People.

Tobey Maguire in Jennifer Meyer v času skupnega zakona. FOTO: Profimedia

Tobey Maguire in Jennifer Meyer sta se spoznala leta 2003, ko je igralec snemal film Seabiscuit. Poročila sta se septembra 2007, po skoraj devetih letih zakona pa sta junija 2016 sporočila, da se razhajata. Meyerjeva je leta 2020 vložila zahtevo za ločitev, uradno pa je bila ta zaključena šele septembra letos.