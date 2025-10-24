Zvezdnik med pokojno ženo in njenim klonom ne opazi razlik

Dve leti po smrti igralke Suzanne Somers je njen dolgoletni mož Alan Hamel začel uresničevati načrte, o katerih sta razpravljala desetletja. "Očitno je, da je bila Suzanne zelo priljubljena, ne le pri njeni družini, ampak pri milijonih ljudeh. Eden od projektov, ki jih pripravljamo, je resnično zanimiv projekt, Suzannin dvojček umetne inteligence," je televizijski voditelj v začetku leta razkril za People .

Hamel je nato celo dejal, da ne opazi razlike med svojo pokojno ženo in njenim novim klonom, ki deluje s pomočjo umetne inteligence. "Bila je kot Suzanne," je dejal o robotu in dodal: "Postavil sem ji nekaj vprašanj in odgovorila je nanje, kar je mene in vse ostale navdušilo. Ko primerjaš končno različico s pravo Suzanne, ne moreš opaziti razlike. Neverjetno je."

Televizijski voditelj, ki je bil s pokojno igralko skupaj več kot pet desetletij, je v izdelovanje klona vložil ogromno energije in časa. Da bi jo čim bolj približal podobi svoje žene, jo je uril z njenimi 27 knjigami in s stotinami intervjujev.

Suzanne Somers je zaradi raka umrla oktobra 2023, le dan pred svojim 77. rojstnim dnem. Njen klon naj bi se lahko spominjal tudi njunih skupnih življenjskih trenutkov. Hamel pa naj bi sicer poleti začel graditi novo razmerje z igralko Joanne Cassidy.