Zvezdnik MotoGP se bo poročil s hčero svoje mačehe: Dojela sva, da se ljubiva

Potem ko se je na Red Bull Ringu v Avstriji le še potrdilo, da smo priča eni najbolj razburljivih sezon motoGP doslej, so si dirkači lahko privoščili dva tedna počitka. Zdaj se prvenstvo spet s silovitim tempom nadaljuje v italijanskem Misanu in to celo pred navijači na tribunah. Dirkaški konec tedna se nam obeta od 11. do 13. septembra.

"Presrečen sem, da se bo sin poročil z ljubeznijo svojega življenja," je objavil Miguelov oče."Prej sva bila dobra prijatelja. Skupaj sva odraščala. V nekem trenutko sva oba dojela, da je to, kar se plete med nama, več kot le prijateljstvo. To je bila močna ljubezen. Želela sva se poročiti že lansko leto, potem pa sem imel tekme. Kmalu se bova sprehodila do oltarja."

Miguel in Andreia se poznata že 11 let, torej odkar sta imela 13 let. Kot poročajo tuji mediji, naj bi bila toliko časa tudi par. Leta 2019 pa sta prvič javno razkrila, da sta par. Andreia je hčerka druge žene Miguelovega očeta. Torej nista sorodstveno povezana. Miguelov oče Paul in Andreina mama Cristina sta se poročila leta 2009.