Zvezdnik na sodišču: krvne madeže zamenjal za vinske

Kot smo že pisali, je bil igralec Ashton Kutcher vabljen na sodišče, da bo pričal o noči iz leta 2001, ko bi se moral dobiti z Ashley Ellerin. Zvezdnik je zdaj sedel na stol za priče in znova ponovil, kaj se je zgodilo na tragično noč, ko je bilo mlado dekle umorjeno.

"Kutcher je preiskovalcem povedal, da je Ashley dvakrat poklical, a ni dvignila slušalke. Mislil je, da je jezna, ker je zamujal na njun zmenek. A vseeno se je odpravil k njej. K njej je prišel ob 22.45 in opazil, da ima prižgane luči, zato je večkrat potrkal. Ker ni bilo odziva, je pogledal skozi okno in na tleh opazil rdeče madeže. Mislil je, da gre za rdeče vino ...," je leta 2001 medijem zaupal njegov predstavnik. Enako zgodbo je zdaj na sodišču zvezdnik znova ponovil.

V času tragedije je imel igralec 23 let, Ashley pa je bila leto mlajša. Umor je ostal nerešen kar sedem let, nato pa je policija aretirala Michaela Gargiula, ki se ga je prijel tudi vzdevek hollywoodski razparač, kajti osumljen je bil več umorov. Sojenje je zdaj končno steklo in Gargiulu sodijo za tri umore in en poskus umora, eden od ključnih prič pa je bil ravno hollywoodski zvezdnik.