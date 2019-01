Zvezdnik na sodišču: Nisem kriv

Zdaj se je moral zvezdnik zaradi dotične obtožbe oglasiti na sodišču. Njegov odvetnik je sicer prosil, če lahko prva obravnava poteka brez zvezdnika, a je sodnik to zavrnil. Prva obravnava je trajala le deset minut, sodnik pa je že določil naslednjo obravnavo in sicer 4. marca. Sodnik Thomas Barrett pa je zvezdniku znova prepovedal približevanje najstniku.

Oskarjevec naj bi njenega sina v baru v Nantucketu najprej napil, čeprav je bil ta premlad za alkohol, nato pa mu je potisnil roko v hlače. Sin naj bi bil šokiran in ni vedel, kaj naj stori, ko je Spacey nato odšel na stranišče, pa je k njemu pristopila neka ženska in mu svetovala naj pobegne, kar je tudi storil. Spaceyju je Unruhova sporočila, naj ga bo sram. Njen sin sicer takrat ni prijavil napada, ker ga je bilo sram in strah.

Hollywoodski zvezdnik je oktobra prvič javno priznal, da je homoseksualec, in se obenem opravičil igralcu Anthonyju Rappu, ki ga je pred tem obtožil neprimernega spolnega vedenja pred tremi desetletji. Rapp je Spaceyju javno očital, da ga je leta 1986 - ko je bil star samo 14 let, njegov bolj slaven igralski kolega pa 26 - po neki predstavi na Broadwayu povabil na zabavo v svojo hotelsko sobo in ga skušal, očitno pijan, zapeljati in prepričati v spolne odnose.

59-letni Spacey se je na te obtožbe, ki jih je Rapp izrekel v pogovoru za spletni medij Buzzfeed News, ponoči odzval na Twitterju z besedami, da se dogodka izpred več kot 30 let resnično ne spomni, a da Rappu, če se je res tako neprimerno obnašal, dolguje "iskreno opravičilo".

Je pa Spacey obenem dodal, da so ga te obtožbe vzpodbudile, da je resno razmislil o nekaterih stvareh v svojem življenju, ter zapisal: "Kot vedo tisti, ki so mi najbližje, sem imel razmerja tako z moškimi kot ženskami. Vso svoje življenje sem ljubil moške in imel z njimi romantične stike, zdaj pa sem se odločil živeti kot gej."

Spacey je sicer dvakratni oskarjevec in glavni igralec hit serije Hiša iz kart, danes 46-letni Rapp pa je med drugim znan po vlogi v seriji Zvezdne steze: Discovery.