Zvezdnik naj bi prodajal rešene pse

"Ravnokar sem posvojil 10-mesečnega angleškega buldoga iz zavetišča. Preprosto ga nisem mogel pustiti tam, v trenutku sem se zaljubil vanj in zdaj ima nov dom pri meni," je pevec navdušeno zapisal na Instagramu. A že zelo hitro so se v komentarjih pojavili komentarji, ki so njegovo nesebično dejanje postavali pod vprašaj.

"Dejstvo, da posvojiš psa iz zavetišča, nato pa jih prodaš za več tisočakov, je ogabno ... Vesel sem, da je zavetišče izvedelo resnico in da tega ne boš mogel več početi," je bil le od od ogorčenih komentarjev. Zvezdnik naj bi tako zavetišču za psa plačal okoli 110 evrov, nato pa ga prodal za več kot 3 tisoč evrov: "Čeprav si to zanikal, videoposnetki ne lažejo," so še komentirali. Carter naj bi namreč v Instagram Live videoposnetkih dejal, da je psiček, ki ga je dobil v zavetišču naprodaj za le nekaj tisoč evrov: "To je moj novi prijatelj. Ker ga ne morem obdržati, ga prodajam. Ima 10 mesecev, cena je okoli 3 tisoč evrov."

"Kar sem dejal na posnetku, je le šala. Izzivam vas, da najdete psa, ki sem ga prodal za denar. Sem dobra oseba, ki si zasluži spoštovanje," pa je kasneje na Twitterju zapisal Carter. V enem od komentarjev se je tako javilo dekle, ki je dejalo, da je od njega dobila dve čivavi.

Obtožbe so dosegle tudi zavetišče, kjer je pevec posvojil buldoga, ki je že javilo, da zadevo preučujejo.