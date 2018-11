Zvezdnik naj ne bi želel spoznati svoje novorojenke

49-letni hollywoodski igralec in komik Owen Wilson ima z Jade Duellsedemletnega sina Roberta, v razmerju s Caroline Lindqvist se mu je rodil sin Finn, ki ima zdaj štiri leta, oktobra pa je dobil hčerko Lylo. Mati deklice je Varunie Vongsvirates, ki so jo z igralcem začeli povezovati leta 2014, čeprav uradno nista nikoli potrdila svojega razmerja.

Avgusta je nosečnica objavila fotografijo z igralcem in zraven zapisala, da bo Owen tretjič oče. V komentarjih pa so njeni prijatelji pisali, da so zelo veseli dejstva, da bo komik končno dobil tudi punčko. Ko je zvezdnik izvedel, da Varunie pričakuje otroka, je zahteval test očetovstva.