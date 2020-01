Zvezdnik natakarici pustil ogromno napitnino

Donnie Wahlberg, pevec in igralec je znova presenetil osebje v nekem lokalu. Že pred leti je neki natakarici pustil za okoli 1800 evrov visoko napitnino, kasneje je dejal, da je to storil zaradi svojih staršev: "Moja mami in oče sta delala kot natakarja več let," je iskreno izjavil.

Zdaj pa je visoko napitnino pustil tudi Bethany Provencher, natakarici v lokalni restavraciji: "Ko sem bila mlajša, sem bila velika oboževalka skupine in Donnieja. Ko sem videla, da sedi za mizo, sem hitro skočila v kopalnico in poskočila od veselja. Po končani strežbi mi je podal zložen račun in dejal, da naj ga pogledam šele, ko bo odšel ven. Ko sem ga odprla, pa sem začela jokati," je presenečena natakarica povedala lokalnim medijem. Na računu je bilo namreč zapisano, da napitnina znaša kar 2,020 dolarjev oziroma 1,810 evrov.

"Nisem mogla verjeti svojim očem. Mislim, kdo to naredi? To je bil res pravi blagoslov. Pravkar sem se preselila v novo stanovanje, sem sama s sinom. Tako se vsak dan borim za to, da so računi plačani. Zdaj lahko kupim pohištvo, dam nekaj denarja na stran za hude čase," je še radostno dodala.