Zvezdnik navdušen nad dolino Soče

Violončelist Luka Šulić , ki s Stjepanom Hauserjem sestavlja duet 2Cellos, si je privoščil kratek oddih v dolini Soče, sprehod po prelepi dolini pa je nadgradil tudi s skokom v našo lepo reko Sočo. Soča ne velja samo za eno naših najlepši rek, ampak tudi eno od najbolj mrzlih, trenutno se njena temperatura giblje od 7,4 do 8,8 stopinje Celzija. Zraven je zapisal, da je navdušen nad dolino: "Mrzlo je, moji prijatelji. Prelepa dolina reke Soče. Vsakemu bi priporočal, da obišče ta lep in zelo poseben kraj."

Če se je zvezdnik v reki ohladil, pa je zagotovo dvignil temperaturo svojih oboževalk, ki so v komentarjih hitro namignile, ali je v reko skočil s kopalkami ali brez. To najbrž ve le njegova soproga Tamara, ki je bila z njim in je naredila dotično fotografijo.

Z ženo Tamaro sta pred oltar stopila leta 2017 in istega leta dobila tudi prvega otroka, fantka Vala, ki ga glasbenik skrbno skriva pred očmi javnosti. Zakonca pa sta februarja razkrila, da pričakujeta drugega otroka, tokrat prihaja deklica.