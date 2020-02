Zvezdnik nekdanji soprogi napisal pismo: Nisem želel ločitve

Hollywoodski zvezdnik Ben Affleck se še vedno kesa, da je podlegel alkoholu in s tem razdrl družino. Tako je med intervjujem v oddaji Good Morning America voditeljici dovolil, da je prebrala pismo, ki ga je napisal svoji nekdanji soprogi: "Kar hočem javno in zasebno povedati, je to – hvala. Hvala, ker si premišljena, obzirna, odgovorna in odlična mama in oseba."

Voditeljici Diane Sawyer pa je priznal tudi: "Nikoli si nisem mislil, da se bom ločil. Nisem se hotel ločiti. Nisem hotel biti razvezan. Resnično nisem hotel biti ločena družina s svojimi otroki. Razburilo me je tudi to, ker je vse to pomenilo, da nisem tisto, kar sem mislil, da sem. In to je bilo tako boleče in veliko razočaranje zame. Ločitev je zelo boleča in alkoholizem je zelo boleč."

Dodal je, da mu je bilo zelo hudo tudi zaradi otrok: "Ne boste se izognili temu, da bi svojim otrokom povzročali bolečino. Bolečina je del življenja – to me malenkost tolaži. Od sebe hočem dati najboljše. Nimam druge izbire, nimam več prostora za neuspeh."