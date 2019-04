Zvezdnik ni plačal stroškov postopka, čaka ga nova tožba

Tožilstvo je konec marca odstopilo od 16 obtožb, v katerem so igralca Jussieja Smolletta obtožili, da je načrtoval rasistični napad nase, sodnik pa je izbrisal tudi njegovo kriminalno kartoteko. Zvezdnik se je na sodišču znašel zaradi domnevnega laganja policiji in lažne prijave rasističnega in homofobnega napada.

Ob tem so se začela porajati številna namigovanja, da je bil dotični primer zaključen na takšen način ravno zaradi njegovega vpliva, govori se celo o tem, da naj bi igralec podkupil določene ljudi.

Chicago pa ne misli pozabiti na dogajanje, in razmišlja o tožbi zoper zvezdnika. Odločili so se namreč za civilno tožbo, v kateri zahtevajo okoli 115 tisoč evrov odškodnine. "Gospod Smollett je zavrnil plačilo stroškov, ki so nastali med preiskavo. Pravni oddelek zdaj pripravlja civilno pritožbo, ki bo vložena na okrožnem sodišču okrožja Cook."

Če želi mesto zmagati, mora na sodišču dokazati, da je zvezdnik januarja resnično priredil napad. 29. januarja je 37-letni igralec podal prijavo na policijo, da sta ga na ulici napadla in pretepla Trumpova podpornika, ki sta ga zmerjala zaradi njegove homoseksualnosti ter barve kože. Nato sta ga napadalca polila z belilom za perilo in mu okoli vratu nataknila zanko za obešanje.