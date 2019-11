Zvezdnik objavil intimni fotografiji noseče žene: Tako zelo si lepa!

Ibrahim Çelikkol, ki smo ga letos spoznali v vlogi Ferhata v ljubezenski uspešnici Lepotica in zver, odšteva dneve, da bo postal očka. Bodoči očka je z oboževalci na Instagramu delil fotografiji svoje noseče žene, ki je v tretjem trimesečju nosečnosti.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ibrahim Çelikkol in njegova ženaMihre Mutlu že komaj čakata, da k sebi stisneta svojega prvorojenca. Slavna turška zakonca sicer le redko delita utrinke iz svojega zasebnega življenja, a tokrat sta svojo neizmerno srečo želela deliti s svojimi sledilci in oboževalci na Instagramu. 37-letni igralecje objavil dve novi fotografiji, ki sta nastali na snemanju nosečniških fotografij. Na eni se vidi fotoaparat in pravkar posneta fotografija, na kateri objema nosečniški trebušček svoje izbranke. Nato je objavil še črno-belo fotografijo, na kateri bodoča starša pozirata drug ob drugemu in si zaljubljeno zreta iz oči v oči, bodoča mamica pa se drži za trebušček. Čudovito fotografijo je zvezdnik serijeLepotica in zverpospremil s čustvenim zapisom: "Tako zelo si lepa!" Turški mediji so že pred meseci poročali, da bosta igralca dobila sina, za katerega sta izbrala ime Ali.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ibrahim Çelikkol je pozornost slovenskih gledalk pritegnil z vlogo Ferhata v ljubezenski drami Lepotica in zver. FOTO: POP TV

Močna ljubezenska zgodba uspešnice Lepotica in zver se je usidrala v spomin mnogih, ki so takrat spremljali zapleteno ljubezen Asli in Ferhata. Ljubitelji napetih romantičnih zgodb si lahko znova ogledate svetovno uspešnico Moja boš, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 15.30 na POP TV. Poleg uspešnice Moja boš lahko spremljate še dve napeti ljubezenski drami. Od ponedeljka do petka ob 17. uri lahko na POP TV ujamete ljubezensko zgodboPodaj mi roko, ob 21. uri pa se udobno namestite v svoje naslanjače, saj ne smete zamuditi nove napete epizode ljubezenske drame Vedno tvoja.