Zvezdnik Otoka ljubezni zaradi napada psa pristal v zaporu

Jack Fincham , zvezdnik resničnostnega šova Otok ljubezni , je pred sodnikom priznal krivdo po dveh točkah obtožnice, ker je odgovoren za psa, ki je nevaren za ljudi. 32-letnika so po plačilu varščine izpustili iz pridržanja, čeprav je bil obsojen na šest tednov zaporne kazni, kot so za BBC sporočili iz pisarne sodišča, pa je bil zaradi pritožbe na kazen izpuščen še istega dne.

Tožilka Erin Peck je med obravnavo dejala, da je tekač Robert Sudell na koncu sprejel Finchamovo opravičilo zaradi incidenta, 32-letnik pa se bo moral udeležiti tečaja za prevzgojo psa, njun napredek pa bodo skrbno spremljali. Resničnostnemu zvezdniku so naročili, da mora Elvis, kakor je psu ime, na javnih krajih nositi nagobčnik. Pes je junija 2024 ponovno ušel izpod nadzora in za nogo zgrabil mimoidočo žensko v 40. letih, a je pri tem ni poškodoval.

Fincham je dobil tudi globo v višini 4395 evrov, ta pa vključuje stroške psarne, odškodnino za tekača in plačilo kazni za prekršek. Njegov odvetnik je na sodišču dejal, da Jack nima nobenih prihrankov, zato so mu dovolili, da kazen odplača po obrokih, ponovno pa mu je sodišče naročilo, da mora pes nositi nagobčnik, biti na povodcu, lastnik pa ga ne sme pustiti samega z osebami, mlajšimi od 16 let.

Finchama so po razsodbi odpeljali nazaj v pridržanje, a so ga nekaj ur pozneje izpustili na prostost, ker je njegova odvetniška ekipa že vložila pritožbo na kazen. Kot poroča BBC, se le redko zgodi, da bi obtoženca po plačilu varščine iz pripora izpustili še isti dan, ko mu je bila izrečena kazen.