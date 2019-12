Zvezdnik po nesreči na snemanju vidno pretresen

Ravno ko je igralec Ron Perlman snemal enega od prizorov za prihajajoči film The last victim, je v člane filmske ekipe pripeljal tovornjak – voznik je namreč izgubil nadzor nad vozilom, poroča TMZ in dodaja, da se je večina filmske ekipe na srečo hitro umaknila in tako ni bil nihče huje poškodovan.

Očividci so za spletno stran TMZ potrdili, da je bil v času nesreče zvezdnik res na snemanju in spletni medij tako še poroča, da je voznik tovornjaka ponesreči pohodil plin namesto zavore in tako pospešil mimo točke, kjer bi se sicer moral ustaviti. Ob tem pa navajajo, da se je večina filmske ekipe hitro umaknila in je tako na tleh končala le ena oseba, nad katero se je nato sklanjalo več ljudi, dokler niso prišli reševalci.