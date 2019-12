Zvezdnik po presenetljivi ločitvi uživa s soigralko

69-letni ameriški igralecRon Perlman je novembra vložil papirje za ločitev od dolgoletne soproge Opal Perlman, s katero sta se poročila na valentinovo leta 1981. O razlogih za ločitev nekdanja zakonca nista govorila, ko pa so mediji in fotografi opazili, da se zvezdnik zasebno druži z igralko Allison Dunbar, so na igralca naslovili vprašanje, ali je dotična igralka vzrok za ločitev, a igralec na to ni odgovoril.