Zvezdnik po prvem poljubu pobegnil domov

Eden najbolj priljubljenih hollywoodskih igralcev Brad Pittje za revijo W Magazinespregovoril o osebnem mejniku vsakega najstnika – prvem poljubu. Njegov prvi poljub se je zgodil, ko je bil v četrtem razredu: "Ime ji je bilo Lisa, zgodilo se je v njeni garaži, živela je nasproti moje hiše, po poljubu pa sem pobegnil domov," je iskreno priznal ter dodal, da je bil zelo navdušen, toda zaradi pričakovanja je bil živčen.

Spomnil pa se je tudi svojih srednješolskih dni oziroma maturantskega plesa, šel je na kar dva plesa, oblečen pa je bil v beli obleki. Priznal pa je tudi, da po tem 20 let ni več plesal: "Imel sem dvajsetletni premor, v katerem sploh nisem plesal, zdaj pa nekako vidim ples kot svojo prihodnost," je dejal. "Vem, da bom mogoče neroden ter si kaj izpahnil, toda da, imam občutek, kot da imam v duši prižgano zeleno luč za raziskovanje plesa. Ne vem še, kaj to še pomeni, ampak tako čutim."

V nekem drugem intervjuju pa je dejal, da je nehal brati revije in slediti novicam, v katerih so pisali o njem, pred 15 leti: "Novice sem nehal brati okoli leta 2004, ne samo, da ne berem recenzij, s tem mislim tudi na katero koli revijo v zdravnikovi ordinaciji. Ker bi nekateri članki v moji lobanji odzvanjali še veliko časa. Vtisnili bi se mi v možgane, to pa bi vplivalo nam moje odločitve v službi in življenju, to pa mi ni preveč v korist."