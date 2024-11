Zvezdnik Polne hiše razkril diagnozo raka: V redu sem, če je to konec potovanja

Dave Coulier , stric Joey iz kultne serije Polna hiša , je odkrito spregovoril o diagnozi raka limfatičnega sistema. Zvezdnik je dejal, da ga je novica, da ima Ne-Hodgkinov limfom, šokirala. "Počutil sem se, kot da bi me udarili v trebuh. Vedno slišiš, da se to dogaja komu drugemu." V oddaji Today je spregovoril o prvih simptomih, bulici, ki jo je začutil v dimljah. Povedal je, da je bil med čakanjem na rezultate, ali se je rak razširil tudi na druge organe, zelo živčen.

Med čakanjem je 65-letni igralec svoji ženi Melissi Coulier rekel: "V redu sem, ne glede na novico, ne glede na to, kako žalostna bo. Imel sem neverjetno življenje. V življenju sem imel najbolj neverjetne ljudi. To je bilo izjemno potovanje in v redu sem, če je to konec." Vendar rezultati niso bili tako slabi, igralcu je namreč zdravniško osebje povedalo, da se rak ni premaknil izven njegovega limfnega sistema.

Coulier je od takrat začel s kemoterapijo, ki je intenzivna in ga včasih tudi prestraši."Obstajajo dnevi, ko se počutim neverjetno," je dejal. "Potem so tu še drugi dnevi, ko se le uležem in pustim, da bo, kar bo." Dave naj bi zdravljenje končal februarja prihodnje leto, potem ko bo vsake tri tedne opravil šest krogov kemoterapije. Čeprav njegova diagnoza sprva ni zvenela prav dobro, je Dave zagotovil, da je stopnja ozdravljivosti obetavna.