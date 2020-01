Slavni igralec postal očka: z ženo novico naznanila na zabaven način

Večno zvestobo sta si Ibrahim in Mihre obljubila leta 2017, in sicer daleč od oči javnosti, na turškem polotoku Knidos. Večni da sta izrekla v mirnem in romantičnem okolju. Njuni poročni obleki sta imeli pridih antične Grčije, nevesta pa je bila videti kot prava grška boginja. Ibrahim, ki obožuje naravo in živali, se je v intervjuju pred našo kamero razgovoril o družini, štirinožnih prijateljih ter družbenih omrežjih. Več v videu TUKAJ.