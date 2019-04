Zvezdnik posvojil še enega psa

Slavni britanski glasbeni zvezdnik Simon Cowell je ponosni lastnik treh yorkshirskih terierjev, ki slišijo na imena Freddie, Squiddly inDiddly. Squiddly in Diddly sta prišla k njemu leta 2013, leta 2015 pa je po smrti matere posvojil še njenega kužka. Producent, ki je znan kot velik pasjeljubec, je pokrovitelj kar nekaj društev, ki skrbijo za pse. Pred leti je z dobrodelno organizacijo Humane Society International (HSI) zagnal veliko kampanjo, kjer si je zadal težko nalogo, da bo pomagal ubogim in nemočnim živalim ter preprečil delovanje pasjih farm v Južni Koreji. Z njegovo pomočjo so tako rešili veliko število psov, ki so bili namenjeni za prehrano.

Pred časom se je povezal tudi z dobrodelno organizacijoK9 Friends, ki s pomočjo različnih dogodkov iščejo domove za zavržene in zanemarjene pse, in ko je z družino dopustoval na Barbadosu (kamor je vzel tudi svoje tri pasje prijatelje), je videl psičko Daisyz dvema mladičkoma. Medtem, ko sta mladička hitro našla nov doma, pa je za odrasle pse dostikrat drugačna zgodba. Tako se je Simon odločil, da bo kar sam posvojil psičko.

Psička je zdaj že v Angliji in zvezdnik je z oboževalci delil njeno fotografijo. Hkrati pa je objavil tudi fotografije preostalih treh kosmatincev. Da je zvezdnik na svoje kužke izredno navezan, je že večkrat dejal, ob neki priložnosti je celo rekel, da razmišlja o kloniranju: "Ne predstavljam si, da jih nekoč ne bo več ob meni," je zelo iskreno priznal.