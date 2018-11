Zvezdnik poziva k reformi zakonodaje o strelnem orožju

V baru Borderline v mestu Thousand Oaks v Kaliforniji se je v sredo zgodil strelski napad. Osumljenec je zvečer vstopil v bar, kjer je ubil 12 ljudi ter jih ranil 21, ko je končal morijo, pa si je sodil sam.

Po napadu se je na Twitterju javil tudi ameriški igralec Ashton Kutcher, ki je v istem lokalu februarja praznoval svoj 40. rojstni dan: "Žena mi je v lokalu Borderline pripravila zabavo za rojstni dan. Če bi napadalec izbral kak drug večer, bi bili lahko tudi mi mrtvi. Sožalje vsem žrtvam. Znova poudarjam – skrajni čas je za reformo zakonodaje o strelnem orožju."

Po objavi tvita so se nanj usuli komentarji podpore in ogorčenja, zato je kasneje dodal nov zapis: "Pravica do orožja je bila zgrajena na ideji, da bi lahko oborožili civilno milico, ki bi se borila proti nepravični vladi. Je to danes realno? Jedrska bomba je tudi za oborožitev. Imamo pravico do tega? Reforma orožja zdaj."

Nato pa se je obregnil tudi obIvanko Trump, ki je trenutno pomočnica svojega očeta Donalda Trumpa, predsednika ZDA: "Ivanka, tvoj svak je bil tudi na moji rojstnodnevni zabavi. Tudi on bi lahko bil žrtev napada ... Govori s svojim očetom! Naj bo to tvoja zapuščina ..."