Zvezdnik pred odhodom v vojsko izrazito spremenil videz

Z novim letom običajno prihaja do takšnih ali drugačnih sprememb in za eno od teh je poskrbel tudi eden najbolj obleganih zvezdnikov ta hip Can Yaman. Ob odhodu na redno služenje vojaškega roka se je poslovil od svoje brade in dolgih las, ki so bili njegov prepoznavni znak.

Can se je poslovil od svojega prepoznavnega videza, zaradi katerega je zaslovel v seriji Jutranja ptica. FOTO: POP TV

Can Yaman se je poslovil od svojega prepoznavnega videza, ki ga je imel v seriji Jutranja ptica (Erkenci Kuş) in zaradi katerega si je pridobil naklonjenost številnih oboževalk po celem svetu. Pred dnevi je za 21 dni odšel na obvezno služenje vojaškega roka v Izmir, zato je presenetil z novo pričesko, saj dolgi lasje in brada tam niso dovoljeni.

Seveda se je njegovim zvestim oboževalcem uspelo dokopati do fotografij, ki razkrivajo nov videz priljubljenega turškega igralca. Zaradi novega videza je 30-letnik dobil kar nekaj komentarjev, da je brez brade in dolgih las videti precej mlajši.

Cana, ki ste ga ljubitelji romantičnih zgodb sicer spoznali že lani v seriji Dolunay (Ko zadiši ljubezen), boste slovenske gledalke in gledalci kmalu lahko spremljali v novi romantični komediji Jutranja ptica.

Ne zamudite prve epizode uspešnice Jutranja ptica, ki bo na sporedu v torek, 21. januarja ob 17.00 na POP TV. Serija bo na sporedu od ponedeljka do petka z dvojnima epizodama.

Omenjena serija je bila tako zelo uspešna, da so jo zaradi visoke gledanosti podaljšali in je snemanje le te trajalo eno leto. Can je v enem od intervjujev priznal, da se niso držali scenarija, saj je bilo več kot pol prizorov improviziranih. S svojo soigralkoDemet Özdemir sta se odlično ujela pred kamero in tudi za njo, kar je verjetno pripomoglo k večji gledanosti.

Can Yaman in Demet Özdemir imata v seriji Jutranja ptica izjemno kemijo. FOTO: POP TV