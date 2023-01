Zvezdnik predstave Riverdance prejel diagnozo agresivne oblike raka

Michael Flatley se znova bori z rakom. Kot je potrdila njegova ekipa, je bolezen zelo agresivna, v izjavi, ki so jo delili na družbenih medijih plesalca, pa so razkrili, da je 64-letnik že prestal tudi operativni poseg in je pod zdravniškim nadzorom. Flatley je leta 2021 razkril, da se je pred skoraj desetletjem boril s kožnim rakom.

Ob izjavi so dodali še črno-belo fotografijo plesalca, ki stoji na obali in zre proti morju, s hrbtom pa je obrnjen proti kameri. "Molimo, da boš ostal močen in poln upanja. Molimo, da se pozdraviš," je zapisal nek oboževalec irsko-ameriškega plesalca, spet drugi pa: "Legendi pošiljam najboljše želje in molitve." Nekdo, ki je že prebolel raka, pa mu je svetoval: "Vse, kar lahko rečem, je, da zaupaj svojim zdravnikom."

"Veliko ljudi, ki me obkroža, je že imelo raka in veliko jih je zaradi te bolezni umrlo," je pojasnil za Sunday Independent in dodal: "Prejel sem diagnozo kožnega raka, to pa je bilo strašljivo obdobje. Sočustvujem z vsemi, ki sedaj ležijo v postelji in se soočajo z negotovo prihodnostjo. To je lahko res zelo zastrašujoče," je povedal in razložil, kako je nek oboževalce prvi zaznal rjavi madež na koži na njegovem obrazu, ko ga je gledal v televizijskem intervjuju, to pa omenil zvezdnikovemu asistentu.

Plesalec je priznal, da sam teh znakov ni opazil, a se je po opozorilu hitro odpravil k zdravniku. "Naslednji dan sem potoval na Barbados, ko me je klical zdravnik, naj pridem k njemu na pregled. Bil sem na poti na letališče, zato sem ga vprašal, ali lahko pridem, ko se vrnem, on pa mi je odgovoril, da je nujno in moram takoj na pregled. To je bilo malce strašljivo. Odpovedal sem let in šel naravnost k zdravniku," je še razkril.