Zvezdnik presenetil z izrazito spremembo videza

Zac je z vlogo Teda Bundyja sprejel velik igralski izziv. Za snemanje je moral uporabljati zobno protezo in preoblikovati svojo mišičasto podobo. Spremenil je navade in se držal stroge veganske prehrane, ki jo je kombiniral z različnimi kardio vajami.

Zac Efron se je pretekli konec tedna udeležil filmskega festivala Sundance, kjer je predstavljal svoj novi film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. V njem igra zloglasnega ameriškega množičnega morilca Teda Bundyja.

Vloga množičnega morilca je bila za Zaca velik preskok. Mladi igralec se je namreč proslavil s filmi za najstnike in komičnimi vlogami, denimo v filmih Sosedi in Sosedi 2. Pred tem je igral Matta Brodyja v filmski priredbi priljubljene nadaljevanke iz 90. let Obalna straža.