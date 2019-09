Zvezdnik presenetil z novico, da je oče

29-letni Bill Skarsgardsicer prihaja iz zelo zvezdniške družine, v kateri je kar nekaj igralcev, toda šele v zadnjih letih igralska družina odmeva tudi v Hollywoodu. Družina Skarsgard namreč prihaja iz Švedske, v igralskih vodah pa je tako njegov oče Stellan(Černobil, Thor, Mamma Mia!, Maščevalci ...), kot tudi sorojenci, med njimi je najbrž najbolj znan Alexander(Legenda o Tarzanu, Prava kri, Big Little Lies, Zoolander ...), Gustaf pa je znan predvsem po vlogi Flokija v priljubljeni seriji Vikingi, ki jo lahko zasledite tudi na VOYO.

Vsi so svojo pot k uspehu tkali na evropskih tleh, svojega zasebnega življenja pa niso nikoli pretirano izpostavljali, oboževalci so dobili vpogled le njihov profesionalni svet. Zato je bilo še tako večje presenečenje za vse, ko je Bill v nedavnem intervjuju priznal, da je oče. S partnerko Alido Morbergimata namreč 11-mesečno hčerko, pred mediji in oboževalci sta 'skrivala' tako njeno nosečnost in rojstvo. Zvezdnik, ki trenutno promovira nadaljevanje filma It, je novinarju še povedal, da je hčerkina soba polna plišastih medvedkov Pennywise, ki jih je dobil za darilo.

Zvezdnik, ki ga je vloga klovna Pennywisea izstrelila med zvezde, je prvič nase opozoril v filmuArn: The Kingdom at the End of the Road, kjer je zaigral tudi njegov oče in brat, prva vloga v tujem filmu pa je bila vloga v drami Anna Karenina, v katerem je zaigrala tudi Keira Knightley. Z dotičnim filmom so se mu hitro odprla vrata v svetovni filmski svet.