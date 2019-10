Zvezdnik pri 40: Končno! Vidim svoje trebušne mišice!

Luke Evans je z oboževalci na Instagramu delil fotografijo, ki je nastala med enim od njegovih treningov. Zvezdnik je na posnetku dvignil majico in pokazal osupljive trebušne mišice.

"Končno! Vidim svoje trebušne mišice!' To ni bilo enostavno!! " je pod fotografijo zapisal igralec filma Lepotica in zver (Beauty and the Beast; 2017).

Z objavo je dal jasno sporočilo, in sicer ko se nečesa loti, je pri tem zelo discipliniran. Čeprav redno zahaja v telovadnico, ima tudi sam trenutke šibkosti. Nedavno je priznal, da je med snemanjem komedije Murder Mystery v Portofinu lani poleti pojedel veliko testenin, zaradi česar je po svojih besedah bolj trpel na treningu. Luke je leta 2014 krasil naslovnico revije Men's Health, v kateri je spregovoril, da za svojo postavo precej gara. Med drugim je priznal, da sovraži dieto, ko trenira, ker v tistem času ne more uživati pijače.