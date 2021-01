Zvezdnik priljubljene najstniške serije hospitaliziran zaradi hudih bolečin

Mulci (Saved by the Bell)

Dustina Diamonda poznamo predvsem po vlogiScreecha v priljubljeni najstniški seriji iz 90. let z naslovom Mulci(izvorno: Saved by the Bell). Ameriški mediji pišejo, da so 44-letnika po hudih bolečinah hospitalizirali, in kot je povedal neimenovani vir, naj bi se igralec bal, da je zbolel za rakom.

Hospitalizacijo so zaTMZpotrdili njegovi medijski predstavniki in dodali, da je za zdaj diagnoza še neznana, saj je treba narediti še kar nekaj testov. Kot je neimenovani vir povedal za omenjeni medij, se diagnoze rak bojijo tudi zdravniki, ne le igralec.

Znano je, da je igralčeva družina imela dolgo zgodovino rakavih obolenj, med drugim je tudi njegova mama umrla zaradi raka na dojkah.

Diamond se je v seriji Mulci prvič pojavil leta 1988 kot gostujoči lik, a je kasneje postal del stalne ekipe. Serijo so nehali snemati leta 2000. Letos bodo začeli snemati priredbo serije s popolnoma novo ekipo.