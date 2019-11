Zvezdnik razdelil 1600 obrokov ljudem, ki so ostali brez strehe nad glavo

Gozdni požari v Kaliforniji so uničili na tisoče hektarjev površin in sprožili obsežne evakuacije prebivalcev. Z ognjeni zublji se gasilci borijo dan in noč in prostovoljci jim pomagajo kolikor je le možno. Na pomoč je tako skočil tudi zvezdnik Matthew McConaughey.

Matthew McConaughey pomaga v boju proti požarom. FOTO: Profimedia Kalifornija je znova v primežu ognjenih zubljev. Domove je moralo zapustiti ogromno ljudi, na prvi bojni črti pa so gasilci, ki bijejo grdo bitko s ognjeno pošastjo, ki golta vse pred seboj. Na delu pa je tudi ogromno število prostovoljcev, ki pomagajo tako ljudem kot gasilcem. Tako se je ekipi prostovoljcev priključil tudi hollywoodski zvezdnik Matthew McConaughey. Z neprofitno organizacijo Operation BBQ Relief so tako začeli pristavljati obroke, ki so jih nato razvozili gasilcem in centrom, kjer začasno živijo ljudje, ki so zaradi požarov izgubili dom.